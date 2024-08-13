Dolar
33.57
Euro
36.69
Altın
2,464.53
ETH/USDT
2,650.50
BTC/USDT
59,207.00
BIST 100
9,811.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Spor federasyonlarında seçim süreci başladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesiyle spor federasyonlarında seçim süreci başladı.

Erkan Tiryaki  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Spor federasyonlarında seçim süreci başladı

Ankara

Yasaya göre, olimpiyat oyunları bittikten sonra 3 ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor federasyonlarının, olağan seçimli genel kurulunu yapması gerekiyor.

Kış sporlarında faaliyet gösteren Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Türkiye Curling Federasyonunun dışındaki 59 spor federasyonu, seçimlerini 3 ay içinde gerçekleştirecek.

Resmi 3 aylık süreç Paris 2024'ün sona erdiği 11 Ağustos tarihinden itibaren başladı.

Bazı federasyonlar seçim tarihlerini açıklarken, henüz seçim tarihi belli olmayan federasyonların ise takvimini kısa sürede açıklaması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 43 şüpheli tutuklandı
Uluslararası siber casusluk ağı operasyonla çökertildi
Türkiye ve dünya gündemi
"Kuyu-16" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Spor federasyonlarında seçim süreci başladı

Spor federasyonlarında seçim süreci başladı

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Ndour İstanbul'a geldi

Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir 1-1 berabere kaldı

Gaziantep FK sezona galibiyetle başladı

Gaziantep FK sezona galibiyetle başladı
Olimpiyatta bronz madalya kazanan Taha Akgül'den hakemlere tepki

Olimpiyatta bronz madalya kazanan Taha Akgül'den hakemlere tepki
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için elimizden geleni yapacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için elimizden geleni yapacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet