Kanada Açık'ta Popyrin ve Pegula şampiyon oldu
Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Alexei Popyrin ve tek kadınlarda Jessica Pegula şampiyonluğa ulaştı.
İstanbul
Sert kortta düzenlenen Masters turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 6 numarası Rus Andrey Rublev ile Avustralyalı Popyrin karşılaştı.
Montreal'deki IGA Stadı'nda oynanan müsabakada rakibini bir saat 29 dakika sonunda 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Popyrin, kariyerinin ilk Masters zaferini elde etti. Popyrin, 62 numara olarak geldiği turnuvadaki şampiyonluğunun ardından klasmanda 23. sıraya yükseldi.
Toronto'daki Sobeys Stadı'nda oynanan tek kadınlar finalinde ise dünya 6 numarası ABD'li Pegula, bir saat 27 dakika süren mücadelede vatandaşı Amanda Anisimova'yı 6-3, 2-6 ve 6-1 biten setlerle 2-1 mağlup etti. Pegula, Kanada Açık'ta üst üste ikinci kez olmak üzere kariyerinin üçüncü Masters şampiyonluğunu yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.