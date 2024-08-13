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Kanada Açık'ta Popyrin ve Pegula şampiyon oldu

Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Alexei Popyrin ve tek kadınlarda Jessica Pegula şampiyonluğa ulaştı.

Mutlu Demirtaştan  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Kanada Açık'ta Popyrin ve Pegula şampiyon oldu

İstanbul

Sert kortta düzenlenen Masters turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 6 numarası Rus Andrey Rublev ile Avustralyalı Popyrin karşılaştı.

Montreal'deki IGA Stadı'nda oynanan müsabakada rakibini bir saat 29 dakika sonunda 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Popyrin, kariyerinin ilk Masters zaferini elde etti. Popyrin, 62 numara olarak geldiği turnuvadaki şampiyonluğunun ardından klasmanda 23. sıraya yükseldi.

Toronto'daki Sobeys Stadı'nda oynanan tek kadınlar finalinde ise dünya 6 numarası ABD'li Pegula, bir saat 27 dakika süren mücadelede vatandaşı Amanda Anisimova'yı 6-3, 2-6 ve 6-1 biten setlerle 2-1 mağlup etti. Pegula, Kanada Açık'ta üst üste ikinci kez olmak üzere kariyerinin üçüncü Masters şampiyonluğunu yaşadı.

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