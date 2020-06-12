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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'in konuğu Aytemiz Alanyaspor

Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra, yeniden devam kararı verilen Süper Lig'in 27. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Hilmi Sever   | 12.06.2020
Medipol Başakşehir'in konuğu Aytemiz Alanyaspor

İstanbul

Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra, yeniden devam kararı verilen Süper Lig'in 27. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Lige verilen uzun aradan önce oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 53 puanla zirveye ortak olmuştu.

Medipol Başakşehir, haftaya aynı puana sahip olduğu Trabzonspor'un averajla gerisinde ikinci sırada giriyor.

Eksik oyuncu yok

Turuncu-lacivertli ekipte, bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

İstanbul ekibinin, lige verilen aradan önce Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Enzo Crivelli ve kart cezası nedeniyle takımındaki yerini alamayan Alexandru Epureanu da Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giymeye hazır. 

Skrtel sarı kart ceza sınırında

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 28. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.



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