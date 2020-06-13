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Spor, Futbol

Erol Bulut: Pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman sahadan üzgün ayrılıyorsunuz'

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ve sahadan istemedikleri bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi.

Hilmi Sever   | 13.06.2020
Erol Bulut: Pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman sahadan üzgün ayrılıyorsunuz'

Istanbul

Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ve sahadan istemedikleri bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Üç aydan sonra oynadığımız ilk lig maçını maalesef 2-0 kaybettik. Maça istediğimiz gibi baskılı başladık, pozisyonlar da oldu ama değerlendiremedik. Futbolda bir kural var, yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman üzgün bir şekilde sahadan ayrılıyorsunuz." dedi.

İkinci yarının ilk 15-20 dakikasında kontrolün kendilerinde olduğunu aktaran Bulut, "Basit bir hatadan topu kaptırdık ve korner oldu. Kornerden yediğimiz bir golle geriye düştük. Sonra penaltı pozisyonu oldu. Penaltı gözüküyor. Tzavellas'ın eline vurmuş, hakem doğru karar verdi. Müsabakayı 2-0 kaybettik. Bu maçı burada kapatıyoruz. Yarından itibaren, oynayacağımız kupa maçına odaklanacağız. Bizim için çok önemli bir maç ve hazırlıklara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık üç aylık bir aradan sonra futbola dönmenin zorluğuna dikkati çeken Erol Bulut, "Pandemiden sonra geri dönmek kolay değildi. Çoğu futbolcu mental ve fiziksel sıkıntı yaşayabilir. Biz bugün fiziksel ve mental sıkıntı yaşamadık. Sakatlık da yaşamadık." şeklinde konuştu.

Bulut, şampiyonluk yarışıyla ilgili bir soruya ise, "Şampiyonluk şansını değerlendirmek bizim işimiz değil. Ben kendi takımıma odaklanıyorum. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek. Oynayacağımız 7 maçta maksimum puan alıp, ligi güzel bir yerde tamamlamak. Kupada da finale çıkıp, şampiyon olmak." yanıtını verdi.


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