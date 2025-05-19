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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak’ta “Sivil Toplum Buluşması” programında konuşuyor.
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Spor, Futbol

Serie A'da şampiyonluk için yarışan Napoli ve Inter'in maçları cuma günü oynanacak

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluk mücadelesi veren Napoli ve Inter, son hafta maçlarını 23 Mayıs Cuma günü oynayacak.

Mutlu Demirtaştan  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Serie A'da şampiyonluk için yarışan Napoli ve Inter'in maçları cuma günü oynanacak

İstanbul

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada Napoli-Cagliari ve Como-Inter karşılaşmalarının 25 Mayıs Pazar yerine 23 Mayıs Cuma günü TSİ 21.45'te yapılacağı belirtildi.

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Serie A'nın 37. haftası sonunda lider Napoli 79, takipçisi Inter ise 78 puan topladı. Napoli, son haftada kazanması Inter'in mağlup olması veya iki takımın da berabere kalması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Inter ise şampiyonluk için galip gelerek Napoli'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Zirvede puan eşitliği halinde ise Serie A şampiyonu, iki takım arasında oynanacak play-off maçıyla belirlenecek.

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