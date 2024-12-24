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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu”nun 4. toplantısı düzenleniyor.
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Spor, Futbol

Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi belli oldu

Beşiktaş Kulübünün 29 Aralık'taki olağanüstü kongresinde başkanlık yarışına girecek olan Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listeleri belli oldu.

Emre Doğan  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi belli oldu

Istanbul

Serdar Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şunlar:

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

Hüseyin Yücel

Siyah-beyazlıların mevcut başkanı Yücel'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şunlar:

Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

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