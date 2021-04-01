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Spor, Futbol, Koronavirüs

Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın Kovid-19'a yakalandığını duyurdu

Barış Seçkin   | 01.04.2021
Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın Kovid-19'a yakalandığını duyurdu

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki defans oyuncusunun milli takım kampında yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kaan Ayhan'ın herhangi bir belirti göstermediği ve kendisine ilgili sağlık prosedürlerinin uygulandığı ifade edildi.

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