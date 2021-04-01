Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın Kovid-19'a yakalandığını duyurdu
Roma
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki defans oyuncusunun milli takım kampında yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Kaan Ayhan'ın herhangi bir belirti göstermediği ve kendisine ilgili sağlık prosedürlerinin uygulandığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.