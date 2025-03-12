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Sarıyer Rumeli Feneri Caddesi'nde Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan yolcusuz İETT otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Olay yerinden yayındayız. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını Ibrox Stadı'nda gerçekleştiriyor.
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Spor, Futbol

Rangers Teknik Direktörü Ferguson: Elimizdeki bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Rangers'ın teknik direktörü Barry Ferguson, bir sonraki tura geçmek için hazır olduklarını söyledi.

Süha Gür  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Rangers Teknik Direktörü Ferguson: Elimizdeki bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor Fotoğraf: Raşid Necati Aslım - AA

İstanbul

Maçın oynanacağı Ibrox Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ferguson, ilk karşılaşmada çok etkili bir performans sergilediklerini belirtti.

Maçın ardından gelişimlerini sürdürmeye devam ettiklerini anlatan Ferguson, "Geçen hafta inanılmaz bir performans sergiledik. Bizim için hiç kolay bir iş olmayacak. Hepimiz bunun farkındayız. Bir süreç geçirdiğimize inanıyorum. İyi birkaç gün geçirdik. Oyuncular kendilerini hazırladı. Ben de koç olarak sürekli onların yanlarında oldum." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da her türlü formasyon ve taktiğe karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini aktaran Ferguson, şöyle devam etti:

"Avrupa Ligi'nde oynadığınız her maçta mutlaka esnek oynamalısınız. Bu turnuvadaki takımlar, bu esnekliğe sahip takımlar. Oyun içinde belli bir plan takip edebilirsiniz, bazen de plan değişebilir. Topa sahip olmak çok önemlidir. Her maç ve oyun ne gerektiriyorsa bunu yapmaya çalışıyoruz. Elimizdeki bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Takım iyi gidiyor. Futbol oynamak için çok doğru bir yer burası. Oyuncularıma da söyledim, daha önce oynamış oldukları Avrupa maçlarında ne kadar iyi olduklarını gördüler. Futbol oynamak için bizim stadımızdan daha iyi bir yer yok ancak ayaklarımızı yere basarak ilerlemeliyiz ve baş başa, diş dişe yarın akşam mücadele etmeliyiz."

Oyuncularının son dönemdeki isteğinden çok memnun olduğunun da altını çizen Ferguson, "Burada tüm konsantrasyonumuzla oynamak istiyoruz. Yarın akşam tur atlama konusunda umutluyum. Bir teknik direktörün isteyeceği en ideal şey budur. Asla yüzde yüz emin olamazsınız ancak yakalamış olduğumuz bu formasyonu ve başarıyı sürdürerek bir sonraki seviyeye çıkmayı hedefliyoruz. Şu an kadromuzda iyi oyuncular var. Formasyona, oyun planına uyan oyuncular. Zor zamanlardan da geçiyorlar elbette. Avrupa'da çok daha farklı oynuyoruz. Burada bir hedefle oynuyoruz. İyi futbol oynayan takımınız olduğunda ve tutkuyla oynadıklarında oyuncularınızdan başka istemeniz gereken bir şey olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin de çok istekli olacağını vurgulayan Ferguson, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rangers gibi bir takımın hocalığını yapmak benim için zevk. Elimizde bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirmek tek hedefimiz. Oyuncular yüzde yüzlerini vermek durumunda. Ben de hocaları olarak aynı şekilde. Bir sonraki tura geçmek için hazırız. Fenerbahçe'nin de çok hazır ve istekli olacağını düşünüyorum. Her senaryoda biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Son birkaç gündeki hazırlığımızı yadsıyamam. Bu ilk yarıydı ve iş daha bitmemişti, bunu yarın akşam bitirmek isteyeceğiz. Üst seviye bir teknik direktörleri var. Ben oyuncularıma inancımı sürdürüyorum yarın için. Maça kendini verecek bir Fenerbahçe karşımıza çıkacaktır ama ben tur için umutluyum."

Connor Barron: "İşimizi ciddiyetle yapmalıyız"

Rangers oyuncularından Connor Barron, ilk maçtaki skora bakmadan işlerini ciddiye almaları gerektiğini dile getirdi.

Teknik direktörlerinin istediklerini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını belirten Barron, "Hepimiz aynı gemideyiz. Benim için çok güzel bir dönüş oldu sakatlığın ardından. Bu süreçte oyunumun çeşitli taraflarını geliştirmeye çalıştım. Geçen hafta mükemmel performans sergiledik ama iş henüz bitmedi. Yapacak çok şeyimiz var. Fenerbahçe mutlaka dönmek isteyecektir. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız." diye konuştu.

Öz güvenlerinin yerinde olduğunun altını çizen orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

"Her maça ayrı bakmalısınız. Bu turu atlamak istiyorsanız işinizi ciddiyetle yapmalısınız. Odaklanmamız gereken tek şey yarınki maç. Avrupa'da çok üst düzey oyuncularla karşılaşırsınız, yarın da böyle olacak. Tek hedef o maçı kazanıp bir üst tura yükselmektir. Hocamız geçmişte üst düzey bir oyuncuydu. Takımı geliştirmek için elinden geleni yapıyor. Tüm teknik heyet şu ana kadar çok iyiydi. Maçla ilgili net mesajlar verdiler bizlere. Takım olarak hareket etmeliyiz. Önümüzdeki bu yolda taşlar da oldu. Her maçı olduğu gibi göğüslemeliyiz. Bir oyuncu olarak kendinizi göstermek istiyorsanız Avrupa bunun için iyi bir imkan. Yarın akşam önemli bir işimiz var ve o işimizi tamamlamamız gerekiyor."

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