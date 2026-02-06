RAMS Başakşehir, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı kiraladı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık anlaşmaya vardı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kazımcan Karataş, bu sezon Galatasaray formasıyla 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası, 2'si Turkcell Süper Kupa olmak üzere 13 resmi maçta 728 dakika forma giydi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.