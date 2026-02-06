Dolar
Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı kiraladı

RAMS Başakşehir, Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Bozhan Memiş  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
RAMS Başakşehir, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı kiraladı Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık anlaşmaya vardı.

Kazımcan Karataş, bu sezon Galatasaray formasıyla 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası, 2'si Turkcell Süper Kupa olmak üzere 13 resmi maçta 728 dakika forma giydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
