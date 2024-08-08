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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i yendi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
RAMS Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i yendi

İstanbul

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 yendi.

İlk yarı 

17. dakikada Pelkas'ın pasında Kemen, ceza sahasında topla buluştu. Kemen'in şutunda, top kalenin yanından auta çıktı. 

45+1. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Piatek, Pelkas'ın ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Makaridze gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı 

83. dakikada Mamatsashvili'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'den sekti. Dönen topa Cheickne'nin kale sahasında yaptığı vuruşta kaleci Muhammed bir kez daha gol şansı tanımadı.

87. dakikada Başakşehir golü buldu. Davidson, Kemen'in ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kale sahası önündeki Davidson, yerden yaptığı vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1

Karşılaşma Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

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