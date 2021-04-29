Euro
10.00
Dolar
8.24
BIST 100
1,398.59
Altın
1,762.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu

Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.

Emrah Oktay   | 29.04.2021
Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu

İstanbul

Futbolda profesyonel liglerde 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig için 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021'de oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022'de sona erecek.

Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Kovid-19 aşılarına 2025'e kadar 157 milyar dolar harcayacak
İçişleri Bakanlığınca valiliklere 'Görev Belgesi Düzenleme' konulu genelge gönderildi
Türkiye'ye mayısta getirilecek Sputnik V aşısı dünyada 60'tan fazla ülkede tescil edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşler kısıtlamadan muaf olanların çocukları için açık olacak
Sağlık tesislerindeki kreşler açık tutulacak

Benzer haberler

TFF'den futbol camiasına sağduyu çağrısı: Kişileri töhmet altında bırakan ima ve açıklamalardan kaçınılmalı

TFF'den futbol camiasına sağduyu çağrısı: Kişileri töhmet altında bırakan ima ve açıklamalardan kaçınılmalı

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları saptandı

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak özür diledi

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak özür diledi
Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak

Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı