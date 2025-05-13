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Spor, Futbol

Play-off'a yükselen Boluspor, adını Süper Lig'e yazdırmak istiyor

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Geosis Boluspor, adını Süper Lig'e yazdırmayı hedefiyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Play-off'a yükselen Boluspor, adını Süper Lig'e yazdırmak istiyor

Bolu

Son olarak 1991-1992 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden kırmızı-beyazlı ekip, play-off aşamasında başarılı olarak 33 yıllık özlemine son vermeyi amaçlıyor.

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1. Lig tarihinde en fazla play-off oynayan takım konumundaki Boluspor, 8. kez bu aşamada mücadelesi verecek.

Daha önceki 7 play-off'un sadece birinde başarılı olan kırmızı beyazlı ekip, 1979-1980'de Düzcespor'u yenerek adını Süper Lig'e yazdırdı. Bolu temsilcisi, 1994-1995, 2007-2008, 2008-2009, 2016-2017, 2017-2018 ve 2023-2024'te ise play-off'ta elendi.

Boluspor, play-off 1. turunda 15 Mayıs Perşembe günü İstanbulspor ile karşılaşacak.

"Futbolcularımız ve teknik ekip üzerine düşen görevi yaptı"

Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, AA muhabirine, ligde normal sezonun zor geçtiğini belirterek, "Kolay değil, rakipler güçlü. Allah nasip etti, yönetimimiz döneminde ikinci kez play-off oynayacağız. Bu sene daha güçlü, daha istekli, daha arzuluyuz." dedi.

Süper Lig'e çok yakın olduklarını aktaran Abak, "Futbolcular, teknik heyet ve yönetim üzerine düşen her şeyi yaptı. Şimdi sıra Bolu şehrinde, siyasilerde, belediye başkanımızda, iş adamlarında. Bu saatten sonra hep beraber birlik olup bu takımı, Süper Lig'e çıkartabiliriz. Ancak bizim gücümüz belli. Yönetim ve ben, 3 yıldır elimizden ne geliyorsa fazlasını yaptık. Bu saatten sonra şehrin desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fiziki altyapı yetersiz olan Bolu Atatürk Stadı'nın kapatıldığını aktaran Abak, "65 yıllık camianın stadyumu olmaz mı? Bu takım 15 Şubat'ta Amed maçından beri deplasmanda oynuyor. Yaklaşık 16-17 deplasman. Takım, gösterdiği performansı en üst seviyelere kadar getirdi. O kadar çok sıkıntıyla uğraştık ki şu anda kulübün hiçbir sıkıntısı yok. Tesisler Süper Lig ayarında, profesyonel kulübe yakışır düzeyde. Vergi borcumuz yok, kimseye borcumuz yok. Boluspor şu anda tertemiz." değerlendirmesinde bulundu.

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