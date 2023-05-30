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Spor, Futbol

PFDK'den MKE Ankaragücü ile kulüp başkanı Faruk Koca'ya para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü ile kulüp başkanı Faruk Koca'ya para cezası verdi.

Ercan Çakar  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
PFDK'den MKE Ankaragücü ile kulüp başkanı Faruk Koca'ya para cezası

İstanbul

TFF'nin açıklamasında, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 56 bin, medyaya yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'ya da 52 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "şike teşebbüsü" gerekçesiyle kurula sevk edilen Darıca Gençlerbirliği'nin eski başkanı Arif Gülen'e de 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiği aktarıldı.

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