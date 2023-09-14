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Spor, Futbol

PFDK'den Fatih Karagümrüklü futbolcu Salih Dursun'a 2 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrüklü oyuncu Salih Dursun'a 2 maç men cezası verdi.

Süha Gür  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
PFDK'den Fatih Karagümrüklü futbolcu Salih Dursun'a 2 maç men cezası

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan özel maçta rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket nedeniyle Salih'e 2 resmi maçtan men ve 26 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

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