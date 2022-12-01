Dolar
18.63
Euro
19.57
Altın
1,796.32
ETH/USDT
1,268.60
BTC/USDT
16,966.00
BIST 100
5,046.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

PFDK, Göztepe'ye 4, Altay'a 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında tamamlanamayan derbide çıkan olaylar nedeniyle Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Emrah Oktay   | 01.12.2022
PFDK, Göztepe'ye 4, Altay'a 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, iki takım taraftarının neden olduğu olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay derbisiyle ilgili sevkleri karara bağladı.

Kurul, Göztepe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 112 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, Altay'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 168 bin lira para cezası kesti.

Disiplin Kurulu, siyah-beyazlı kulübe ayrıca taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 17 bin 500 lira para cezası verdi.

PFDK, Göztepe ve Altay'ın bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti.

Diğer cezalar

Disiplin Kurulu, Gençlerbirliği forması giyen Muhammed Bayır'a müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para cezası uyguladı.

Kurul, Beyçimento Bandırmasporlu futbolcu Okan Alkan'a 13 bin lira para cezası kesti.

PFDK, Sakaryaspor'a 45 bin 500 lira, Çaykur Rizespor ve Erzurumspor FK'a 28'er bin lira para cezası uygulanmasına hükmetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 zanlı tutuklandı
Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, Hakkari'de son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'da düşen uçağın kalkışı öncesindeki görüntüleri ortaya çıktı

Benzer haberler

PFDK, Göztepe'ye 4, Altay'a 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi

PFDK, Göztepe'ye 4, Altay'a 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi

Altay'dan tatil edilen Göztepe karşılaşmasının tekrar oynatılması talebi

Göztepe-Altay maçındaki olaylara ilişkin gözaltına alınan 28 şüpheli adliyede

Göztepe ve Altay, PFDK'ye sevk edildi

Göztepe ve Altay, PFDK'ye sevk edildi
Göztepe-Altay maçındaki olaylara ilişkin 9 şüpheli daha gözaltına alındı

Göztepe-Altay maçındaki olaylara ilişkin 9 şüpheli daha gözaltına alındı
Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i yaralayan şüpheli tutuklandı

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i yaralayan şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet