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Spor, Futbol

PFDK, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi.

Emre Doğan   | 02.12.2021
PFDK, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Göztepe müsabakasında rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında İrfan Can ile Atakan Rıdvan Çankaya arasında tartışma yaşanmıştı. TFF Hukuk Müşavirliği, İrfan Can Kahveci'yi bu müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.

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