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Spor, Futbol

PFDK, Beşiktaş Başkanı Çebi'ye 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Emrah Oktay   | 20.05.2021
PFDK, Beşiktaş Başkanı Çebi'ye 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Ahmet Nur Çebi'ye akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, Süper Lig kulüplerinden Galatasaray'a 224 bin, Kayserispor'a 150 bin, Beşiktaş'a 120 bin, Göztepe'ye ise 50 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

TFF 1. Lig temsilcilerinden Altınordu'nun futbolcu Hüsamettin Yener'e 1 resmi müsabakadan men cezası veren disiplin kurulunun, Altay Kulübüne de 74 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.



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