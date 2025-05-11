Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK puanları paylaştı

Sivas
İlk yarı
7. dakikada Bardhi sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içindeki Puscas'ın vuruşunda top kale direğinin yanından auta gitti.
9. dakikada Rodrigues'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
21. dakikada Bardhi sol kanattan aldığı topla ceza sahası önüne kadar girdi. Bardhi'nin sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
27. dakikada Tolga Ciğerci sol kanttan aldığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Tolgan Ciğerci'nin sert şutunu kaleci De Sousa çeldi. Defans topu kornere gönderdi.
34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin sert şutunda defansa çarpan top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı
48. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top Koita'nın önünde kaldı. Koita'nın ceza sahası içindeki vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
50. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda, kale direğinin yanına çarpan top auta gitti.
83. dakikada Radakovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, De Sousa meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Maç bizim üstünlüğümüzle geçti
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Çalımbay, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, çok iyi mücadele ettiklerini belirtti.
İlk yarı ve ikinci yarının başında net gol pozisyonları yakaladıklarını aktaran Çalımbay, "Maç bizim üstünlüğümüzle geçti. Rakip sürekli bir defans yapma peşindeydi. Gelen pozisyonlarda maalesef son paslardan faydalanamadık ve gelenleri atamadık. Oyundan çok memnunum." dedi.
"Hiçbir futbolcu kendini kötü gösterecek bir şey yapmaz"
Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekipte göreve geldikten sonra en iyi maçlardan birini oynadıklarını ifade ederek, sonuçtan memnun olmadığını dile getirdi
Karşılaşma sırasında takım kaptanı Uğur Çiftçi'ye olan tepkilere de değinen Çalımbay, "Taraftarın haklı olduğu yerlerde var, onlar da takımlarının en iyi yerde olmasını istiyor. Onlar da sıkıntılı ama bizler kadar sıkıntı yaşamıyorlar. Arkadaşlarımızın zaten işi o, parasını buradan kazanıyor. Hiçbir futbolcu kendini kötü gösterecek bir şey yapmaz." diye konuştu.
"Hakem arkadaş üç büyüklere o penaltıyı vermesin de göreyim"
Çalımbay, karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e de tepki göstererek, "Hakem arkadaş üç büyüklere o iki penaltıyı vermesin de göreyim. Oradan kaçamaz onlara verir penaltıyı, bize vermedi. Bana göre o pozisyonlardan biri kesin penaltıydı. Oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
Sivasspor'dan çağrıldığında tereddüt etmeden geldiğini anımsatan Çalımbay, göreve geldiğinde elindeki oyuncularla en güzelini yapmaya çalıştığını vurguladı.
"Rey Manaj kötü günündeydi"
Çalımbay, golcü oyuncu Rey Manaj'ın kötü gününde olduğunu ve karşılaşmada etkili olamadığını sözlerine ekledi.
Yetersiz bir kadro ile mücadele ettiklerini söyleyen Çalımbay, şunları kaydetti:
"Öyle yeterli bir kadromuz yok. Kim varsa oynatmaya çalışıyoruz. Maç kazanalım diye riske girdik, hücum oyuncusu kim varsa hepsini aldık ve oynattık. Rey Manaj'ın da biraz gayret etmesi gerekiyor, Sivas ona tapıyor ve 'iyi oyuncu' diyor. O zaman oynayacak. Bir tane pozisyonu yok, pozisyonu olmayan adamı niye tutayım oyunda. Kötü günündeydi ve oyundan çıkardık."
Çalımbay, göreve geldiğinden beri ve mevcut kadroyla elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti.
Teknik direktör Çalımbay, alınan sonuçlar ve ligdeki durum karşısında herkesten fazla üzüldüğüne vurgu yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.