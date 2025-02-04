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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci karşılaşmasında yarın deplasmanda Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Muhammed Boztepe  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Ankara

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçında sahasında Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ile 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, bir puanla 3. sırada yer alıyor.

İlk maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Çaykur Rizespor ise puansız iki takımdan biri olarak grupta 5. sırada bulunuyor.

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