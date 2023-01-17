MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın babası Osman Koca son yolculuğuna uğurlandı

Ankara
Osman Koca için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski bakanlar, milletvekilleri, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ile futbolcuların yanı sıra siyaset, iş ve spor dünyasından birçok isim ile Koca'nın yakınları yer aldı.
Osman Koca'nın cenazesi Bala ilçesinin Derekışla Mahallesi'ne defnedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.