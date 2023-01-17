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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın babası Osman Koca son yolculuğuna uğurlandı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın vefat eden babası Osman Koca, son yolculuğuna uğurlandı.

Erkan Tiryaki, Mümin Altaş   | 17.01.2023
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın babası Osman Koca son yolculuğuna uğurlandı

Ankara

Osman Koca için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski bakanlar, milletvekilleri, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ile futbolcuların yanı sıra siyaset, iş ve spor dünyasından birçok isim ile Koca'nın yakınları yer aldı.

Osman Koca'nın cenazesi Bala ilçesinin Derekışla Mahallesi'ne defnedildi.

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