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Spor, Futbol, Koronavirüs

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Kovid-19'u atlattı

Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı yeni tip koronavirüsü atlattı.

Abdullah Tevge   | 14.04.2021
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Kovid-19'u atlattı

İstanbul

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.

Yusuf Yazıcı, ocak ayında da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirmişti.

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