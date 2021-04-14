Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Kovid-19'u atlattı
Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı yeni tip koronavirüsü atlattı.
İstanbul
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.
Notre @yaziciyusuf97 is back 😇 pic.twitter.com/OVCzzp1utf— LOSC (@losclive) April 14, 2021
Yusuf Yazıcı, ocak ayında da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirmişti.