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Spor, Futbol

Mesut Özil: Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulüpte yaşamayı arzu ettiği hedefleri gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağını söyledi.

Yunus Kaymaz   | 21.06.2022
Mesut Özil: Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var

İstanbul

33 yaşındaki yıldız futbolcu, "şahsına yönelik itibarsızlaştırma çabalarını engellemek ve camiayı doğru bilgilendirmek adına" sosyal medya hesaplarından açıklama yaptığını aktardı.

Bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarını sürdürdüğünü ve çocukluk aşkına kavuşmak, katkı vermek için sabırla zamanının gelmesini beklediğini belirten Mesut Özil, şunları kaydetti:

"Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım.

Hem ben hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur. Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir."

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