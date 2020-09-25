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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'i 2 golle geçen Fatih Karagümrük maç fazlasıyla lider

Süper Lig'in 3. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük, sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Emre Doğan   | 25.09.2020
Medipol Başakşehir'i 2 golle geçen Fatih Karagümrük maç fazlasıyla lider

İstanbul

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

8. dakikada kaleci Mert Günok'un kendi yarı sahasının ortasından uzun pasında topu önünde bulan Crivelli, sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak kaleci Viviano'dan döndü.

18. dakikada Ramazan Civelek'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte uygun durumda bulunan Mevlüt Erdinç topa istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

28. dakikada Darri'nin savunmanın arkasına pasında sol kanatta topla buluşan Sabo, meşin yuvarlağı Ndao ile buluşturdu. Bu oyuncunun sağ çaprazda yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

47. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın soldan kullandığı kornerde Mevlüt Erdinç kafayla topu arka direğe aktardı. Roco, arka direkte müsait pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

51. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol çaprazdan ortasında Demba Ba'nın penaltı noktası civarından kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

90. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Ndao'nun pasında topla buluşan Sabo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden sert vurdu, meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

90+3. dakikada Mete Kaan Demir, sağ kanatta kontrol ettiği topla ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Viviano'dan dönen topu Guldbrandsen tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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