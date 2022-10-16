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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Hilmi Sever   | 16.10.2022
Medipol Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa yükselen Ndayishimiye kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0

33. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Mahmut Tekdemir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Traore'ye yerden pasını attı. Traore'nin yerden gelişine şutunda, kaleci Jensen topu köşeden kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada gelişen İstanbulspor atağında, Oğuzhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Muammer penaltı noktası civarında topa kafayı vurdu. Kaleci Volkan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada Medipol Başakşehir'in hızlı atağında Berkay, sol kanattan bindiren Serdar'ın önüne pasını attı. Rakibiyle bire bir kalan Serdar, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Jensen zorlanmadan topu kontrolüne aldı.

75. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. İstanbulspor ceza sahasının önünde topla buluşan Aleksic'in sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

78. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golünü buldu. Lima'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen topu Duarte kafayla indirdi. Ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Ndayishimiye'nin sert şutunda, top fileleri havalandırdı: 2-0

Medipol Başakşehir mücadeleyi 2-0 kazandı.

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