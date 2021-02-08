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Spor, Futbol

Manchester United'da sakatlanan Paul Pogba birkaç hafta oynayamayacak

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.

Mutlu Demirtaştan   | 08.02.2021
Manchester United'da sakatlanan Paul Pogba birkaç hafta oynayamayacak Fotoğraf: Adli Ghazali/AA

İstanbul

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Pogba bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu yüzden risk almayacağız. Sağlık ekibi tedavisine başladı. Sakatlığının geçmesi birkaç hafta sürecek." ifadelerini kullandı.

Everton'la 3-3 berabere kaldıkları lig maçında uyluk adalesinden sakatlanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Pogba, ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.


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