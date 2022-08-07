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Spor, Futbol

Lucas Torreira ve Dries Mertens, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı futbolcular Lucas Torreira ve Dries Mertens, İstanbul'a geldi.

Emrah Oktay   | 07.08.2022
Lucas Torreira ve Dries Mertens, Galatasaray için İstanbul'da Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

Bonservisi İngiltere'nin Arsenal kulübünde bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira'ya taşıyan özel uçak, İtalya'nın Milano kentinden hareket etti.

Son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Belçikalı santrfor Mertens'i almak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçen uçak, daha sonra İstanbul'a yöneldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan iki futbolcuya Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Galatasaraylı futbolcu Arda Turan eşlik etti. Mertens ile eşi ve çocuğu da İstanbul'a geldi.

İstanbul'a geç saatlerde ulaşan futbolcuları kalabalık bir grup taraftar karşıladı. Oyuncuların "üçlü" tezahüratı yaptırdığı taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Taraftarlar, Erden Timur lehine de tezahüratlar yaptı.

Uçağı 120 binin üzerinde taraftar canlı takip etti

Galatasaray taraftarı, iki yıldız futbolcunun içinde yer aldığı özel uçağı internet üzerinden izledi.

Milano'dan Brüksel'e geçen, oradan da İstanbul'a gelen özel uçağı internet sitesi üzerinden canlı takip eden taraftar sayısı, 123 bine kadar ulaştı.


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