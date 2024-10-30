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Spor, Futbol

Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Serhat Çetinkaya  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

Konya

Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Ali Çamdalı ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Konyaspor, Çamdalı yönetiminde Süper Lig'deki 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 11 puan toplamıştı.

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