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Spor, Futbol

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Çok iyi mücadele göstererek Konya'ya avantajlı bir skorla dönmeye çalışacağız

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a konuk olacak Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını söyledi.

Abdullah Doğan   | 03.08.2022
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Çok iyi mücadele göstererek Konya'ya avantajlı bir skorla dönmeye çalışacağız Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Vaduz

Palut, maçın oynanacağı Rheinpark Stadı'nda antrenman öncesi yaptığı açıklamada, gruplara kalmak istediklerini belirtti.

Vaduz'un bu hedef doğrultusunda ikinci rakipleri olduğunu anımsatan Palut, "Ciddi şekilde hazırlandık. Rakibe saygı duyarak ve çok iyi mücadele göstererek Konya'ya avantajlı bir skorla dönmeye çalışacağız. Kart cezalısı Cikalleshi ve diz ameliyatı olan Oğulcan dışında tam kadro hazırlandık. Yarın burada iyi mücadele ortaya koyacağız." diye konuştu.

Palut, Vaduz'un sahasında etkili takım oyunu sergilediğini belirterek, yarınki karşılaşmada iyi mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Eleme müsabakalarında ilk maçın deplasmanda olmasının avantajına işaret eden Palut, şunları kaydetti:

"Bu yıl inşallah deplasmanlarda da kendi oyunumuzu sahaya dominant bir şekilde yansıtacağız. Buradan avantajlı skorla dönersek, turu geçmiş kabul edemeyiz. Allah korusun istemediğimiz sonuç olursa da Konya'da telafisi için elimizden geleni yapacağız. Bunlar iki maçlık mücadeleler. Sonuç olarak play-off turuna kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dikmen: "Avantajlı olarak Konya'ya dönmek istiyoruz"

Yeşil-beyazlı oyuncu Soner Dikmen, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde en büyük hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu kaydetti.

Oynadıkları iki ön eleme maçında iyi futbolla güzel sonuç aldıklarını aktaran Dikmen, "Yarın buradan iyi bir futbol ve güzel bir galibiyetle ikinci maç için avantajlı olarak Konya'ya dönmek istiyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Rakip bizden daha fazla maç oynadı ama bunun bilincinde, planlı ve programlı geldik. Yarınki maçta sıkıntı yaşamayacağımızı ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Hazırlıklar tamamlandı

Konyaspor, Vaduz maçı öncesi hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Rheinpark Stadı'nda teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve topla oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla son buldu.

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