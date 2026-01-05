Dolar
43.01
Euro
50.47
Altın
4,443.36
ETH/USDT
3,231.10
BTC/USDT
94,026.00
BIST 100
11,702.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Konyaspor, Berkan Kutlu'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı.

Serhat Çetinkaya  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Konyaspor, Berkan Kutlu'yu transfer etti Fotoğraf: TÜMOSAN Konyaspor

Konya

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsviçre ekiplerinden Monthey altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray takımlarında forma giyen Berkan Kutlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

A Milli Takım'da 8 kez görev alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeşil beyazlılarda 18 numaralı formayı giyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte kesintiler nedeniyle içme suyu çeşmelerden sağlanıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Dünyanın ihtiyaç duyduğu medeniyetler üstü birlik, bütünlük
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ı andı
GSB burs ve kredileri 6 Ocak'ta ödenmeye başlanacak
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Konyaspor, Berkan Kutlu'yu transfer etti

Konyaspor, Berkan Kutlu'yu transfer etti

Galatasaray'dan Berkan Kutlu için veda mesajı

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, sezonun ilk yarısını değerlendirdi

İkinci transfer ve tescil dönemi için Süper Lig takımlarının harcama limitleri belirlendi

İkinci transfer ve tescil dönemi için Süper Lig takımlarının harcama limitleri belirlendi
Konya'ya "Obruk Erken Uyarı Sistemi" kuruluyor

Konya'ya "Obruk Erken Uyarı Sistemi" kuruluyor
Fatmagül usta satış personeli olarak başladığı sıhhi tesisatçılıkta adından söz ettiriyor

Fatmagül usta satış personeli olarak başladığı sıhhi tesisatçılıkta adından söz ettiriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet