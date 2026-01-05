Konyaspor, Berkan Kutlu'yu transfer etti

Konya
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
İsviçre ekiplerinden Monthey altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray takımlarında forma giyen Berkan Kutlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
A Milli Takım'da 8 kez görev alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeşil beyazlılarda 18 numaralı formayı giyecek.