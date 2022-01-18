Dolar
13.55
Euro
15.43
Altın
1,812.86
ETH/USDT
3,166.20
BTC/USDT
41,880.00
BIST 100
2,070.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Konyaspor, Ahmet Çalık'ın ismini yeni tesislere verecek

İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcuları Ahmet Çalık'ın isminin yeni yapılan tesislerde yaşatılacağını söyledi.

Basir Gülüm   | 18.01.2022
Konyaspor, Ahmet Çalık'ın ismini yeni tesislere verecek Ahmet Çalık (sağda), Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen (solda)

Konya

İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır matemli günler yaşadıklarını aktardı.

Ahmet Çalık'ın samimiyetine bizzat şahit olduğunu ifade eden Özgökçen, şunları kaydetti:

"Takımımızdaki en beyefendi futbolcularımızdan birisiydi. Bütün futbol camiası gibi takım arkadaşları, bizler ve taraftarlarımız çok sevdiğimiz Ahmet'imizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Vefatından bu yana Türkiye ve hatta dünya genelinde Ahmet kardeşimize gösterilen sevgi, onun ne kadar iyi bir insan olduğunun kanıtıdır. Ben ve yönetim kurulumuz cenazesinde bu sevgiye bizzat şahitlik ettik. Yaklaşık 750 taraftarımız da dün Ahmet kardeşimizin mezarına gitti. Ailesiyle görüşerek taziyelerini ilettiler ve ruhuna Fatiha okudular. Bu dünyadan güzel izler bırakarak ayrılan Ahmet kardeşimiz, sadece Konyaspor'da değil, oynadığı diğer camialarda da güzel izler bırakmış. Taziye için beni arayan kulüp başkanlar ve yöneticiler, hakkında müspet sözler sarf ettiler. Elbette genç yaşta aramızdan ayrılmasından dolayı üzüntülüyüz. Fakat şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu dünyadan göçen biri şüphesiz güzel anılmak ister. Ne mutlu Ahmet'e, insanların gönlünde, hatıralarında güzel izler bırakmış."

Yapımı süren tesise "Ahmet Çalık" adı verilecek

Özgökçen, göreve geldiklerinden beri ikinci kez bu hüznü yaşadıklarını vurgulayarak, "Yöneticimiz, arkadaşımız Fatih Korkmaz'ı geçtiğimiz aylarda kaybetmiştik. Kısa sürede gencecik yaşta iki insanı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz." dedi.

Bu acılı günleri el ele vererek metanetli bir şekilde atlatmaya çalışacaklarını ifade eden Özgökçen, "Kardeşimizin hüznünü derinden yaşıyoruz. Yeni yapılacak tesise de 'Ahmet Çalık' adının verilmesini kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftalarının "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılmasını kararlaştırmasına atfen, "Merhum futbolcumuz Ahmet Çalık'ı unutmayan TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz." denildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da tam aşılıların ölüm ve hastaneye yatış oranı 8 kat daha düşük
Hindistan'da 150 bine yakın çocuk salgında ebeveynlerini kaybetti
İzmir'de Kovid-19 vaka sayısı Omicron etkisiyle 8 kat arttı
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 aşısı olmayanların oranı yüzde 8'den az
Çin'de Omicron varyantı taşıyan Kovid-19 vakalarının yayılması endişe yaratıyor

Benzer haberler

Konyaspor, Ahmet Çalık'ın ismini yeni tesislere verecek

Konyaspor, Ahmet Çalık'ın ismini yeni tesislere verecek

Spor Toto Süper Lig'e 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi

Konya Ovası'nın kuraklıktan etkilenmeyen gölü koruma altına alındı

Ahmet Çalık'ın adı Konya'da 31 bin metrekarelik parkta yaşatılacak

Ahmet Çalık'ın adı Konya'da 31 bin metrekarelik parkta yaşatılacak
Türkiye'de geçen yıl 3 bin 200'ün üzerinde çoban sertifika aldı

Türkiye'de geçen yıl 3 bin 200'ün üzerinde çoban sertifika aldı
Konya'dan ihraç edilen tüfekler kadın çalışanlarca test ediliyor

Konya'dan ihraç edilen tüfekler kadın çalışanlarca test ediliyor