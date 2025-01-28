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Spor, Futbol

Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic anlaştı.

Sercan Küçükşahin  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile anlaştı

Kayseri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bosna Hersekli çalıştırıcıyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Son olarak Dinamo Zagreb'de görev yapan teknik direktör Sergej Jakirovic, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar almış, ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır. Anlaşmanın hem Sergej Jakirovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilmesinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırmıştı.

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