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Spor, Futbol

Kayserispor-Konyaspor karşılaşması berabere tamamlandı

Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması 2-2 berabere tamamlandı.

Ramazan Kaya  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Kayserispor-Konyaspor karşılaşması berabere tamamlandı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İlk Yarı

33. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Rakibinden sıyrılan Cardoso'nun pasıyla ceza sahasında kaleci Slowik ile karşı karşıya kalan Mane'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

36. dakikada Konya ekibi beraberliği sağladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ndao'un pasına Soner Dikmen'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

45+3'üncü dakikada Konyaspor kalecisi Slowik'i önde gören Bourabia'nın, orta sahadan kaleye gönderdiği şut, üstten az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Ev sahibi ekibin kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından saha kenarına gelerek hakeme tepki gösteren Mondihome Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, yetkililerce sakinleştirildi.

Öte yandan, iki takım oyuncuları birlikte "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

İkinci Yarı

64. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Cardoso'nun sol kanattan yaptığı ortaya Gökhan Sazdağı'nın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

67. dakikada Kayserispor kalecisi Onurcan Piri'nin hatalı pası ile topu önünde bulan Oğulcan Ülgün'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top kalecide kaldı.

69. dakikada sol kanattan Konyaspor ceza sahasına giren Boa Morte'nin pasına Cardoso'nun vuruşunda, kaleci Slowik topu çeldi.

74. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına ortasına Nzonzi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

77. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Konyaspor ceza sahasına çalımlarla giren Bourabia, rakibinin müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Mane kullandığı penaltı atışında, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

83. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasına gönderilen topa Cikalleshi kafayı vurdu. Arka direğe giden topa Soner Dikmen'in kayarak dokunuşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

85. dakikada Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Soner Dikmen'in sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma, 2-2 berabere sona erdi.

Konyaspor Teknik Direktörü Çamdalı: "1 puan çok değerli"

TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, çok değerli bir puan aldıklarını söyledi.

Çamdalı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün iki taraf için de kritik bir karşılaşma olduğunu belirtti.

Maçı 11'e 11 tamamlamanın kendileri için daha avantajlı olabileceğini ifade eden Çamdalı, hakemin ikinci yarı takdir haklarını Kayseri'den yana kullandığını öne sürdü.

Bunun mazeret olmadığını dile getiren Çamdalı, "Kaçırdığımız çok fazla pozisyon, 2 tane direkten dönen topumuz, sayılmayan bir golümüz var. Yine de 1 puan çok değerli. Önümüzdeki hafta Galatasaray maçı var. Hatay'ın berabere kalmasının, bugünü sadece ötelemiş olduğunu düşünüyorum. Umarım haftaya istediğimiz puanları alıp, ligi bir şekilde garantiler, yeni sezona hazırlanırız." diye konuştu.

Çamdalı, bir gazetecinin, hakem Halil Umut Meler’in gösterdiği kırmızı kart ve penaltıyı değerlendirmesini istemesi üzerine, şunları kaydetti:

"İlk yarı kırmızı kart netti, bence çok doğru bir karar. Hakem, ikinci yarı bunun etkisinde biraz kalmış olabilir. Taktir haklarını biraz Kayseri’den yana kullandı. Penaltıyı çalmasa VAR çağırır mı, ondan da şüpheliyim. O kırmızı kartın sanki etkisinde kaldı. Ama öyle karar verdi, yapacak bir şey yok. Pozisyonları değerlendirseydik bunları konuşmayacaktık. Haftaya Galatasaray maçı var. Aynı şekilde, bu maça nasıl hazırlandıysak, aynı şekilde hazırlanıp, gerekeni yapacağımızı düşünüyorum."

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