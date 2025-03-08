Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,178.30
BTC/USDT
86,170.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Erzurum'da “İş Pozitif Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Kayserispor, konuk ettiği Başakşehir'i 3 golle yendi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bellona Kayserispor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-1 yendi.

Tunahan Akgün  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Kayserispor, konuk ettiği Başakşehir'i 3 golle yendi Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

6. dakikada Piatek'in gönderdiği pasla ceza sahasına yakın alanda topla buluşan Kemen'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada Yusuf Sarı'nın orta sahanın sol tarafından aldığı topla içe kat ederek yaptığı vuruşta, kaleci Bilal Beyazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kat ederek Carole'nin ortasına Lima ters kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak kaleye yakın bir yerden auta çıktı.

37. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Karimi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarıya gitti.

44. dakikada Kayserispor öne geçti. Bourabia'nın gönderdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Mane, sol alt köşeye gönderdiği şutla takımını öne geçirdi. (1-0)

45. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Figueiredo'nun şutunu kaleci Bilal Beyazıt kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Bellona Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

57. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın soldan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

60. dakika Keny'in orta sahanın sol tarafından aldığı topla içe kat ederek attığı pasla topu Piatek'in önüne bıraktı. Piatek'in kaleyi cepheden gören noktadan çıkardığı şutta meşin direğin dibinden auta çıktı.

67. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Rakip takımın kullandığı kornerin ardından orta sahadan aldığı topu hızla süren Bourabia'nın pasında topla buluşan Bahoken'in uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

72. dakika Kayserispor farkı 3'e çıkardı. Ramazan Civelek'in pasında topla buluşan Cardoso'nun sert şutu ağlara gitti: 3-0

84. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı kornerde karambol sonucu topu önünde bulan Keny'in şutu sarı-kırmızılı oyunculara çarparak kornere çıktı.

88. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Orta sahada gerçekleşen karambolde Berat Özdemir'e çarpan meşin yuvarlak Keny'in önünde kaldı. Keny'in ceza sahası dışından bekletmeden kaleye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

Karşılaşma, Bellona Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan sarı-kırmızlı ekip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sahaya "Kadınlarla Yükselen Türkiye" yazılı pankartla çıkarken, karşılaşma öncesi Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın da stadyumda görevli kadın görevli ve taraftarlara karanfil dağıttı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AJet'ten kadın çalışanları için fidan bağışı
Konya'da köpeklerin saldırdığı bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
Afyonkarahisar'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 16 kişi yaralandı
Bakan Kurum, Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı esnafı Nezahat Boyacıgil'in hikayesini paylaştı

Benzer haberler

Kayserispor, konuk ettiği Başakşehir'i 3 golle yendi

Kayserispor, konuk ettiği Başakşehir'i 3 golle yendi

Başakşehir 3 puanı tek golle aldı

Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile kaybetmiyor

Bellona Kayserispor, sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi

Bellona Kayserispor, sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi
Kayserispor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Kayserispor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet