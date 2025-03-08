Kayserispor, konuk ettiği Başakşehir'i 3 golle yendi

Kayseri
6. dakikada Piatek'in gönderdiği pasla ceza sahasına yakın alanda topla buluşan Kemen'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
13. dakikada Yusuf Sarı'nın orta sahanın sol tarafından aldığı topla içe kat ederek yaptığı vuruşta, kaleci Bilal Beyazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
36. dakikada orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kat ederek Carole'nin ortasına Lima ters kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak kaleye yakın bir yerden auta çıktı.
37. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Karimi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarıya gitti.
44. dakikada Kayserispor öne geçti. Bourabia'nın gönderdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Mane, sol alt köşeye gönderdiği şutla takımını öne geçirdi. (1-0)
45. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Figueiredo'nun şutunu kaleci Bilal Beyazıt kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Bellona Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
57. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın soldan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
60. dakika Keny'in orta sahanın sol tarafından aldığı topla içe kat ederek attığı pasla topu Piatek'in önüne bıraktı. Piatek'in kaleyi cepheden gören noktadan çıkardığı şutta meşin direğin dibinden auta çıktı.
67. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Rakip takımın kullandığı kornerin ardından orta sahadan aldığı topu hızla süren Bourabia'nın pasında topla buluşan Bahoken'in uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
72. dakika Kayserispor farkı 3'e çıkardı. Ramazan Civelek'in pasında topla buluşan Cardoso'nun sert şutu ağlara gitti: 3-0
84. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı kornerde karambol sonucu topu önünde bulan Keny'in şutu sarı-kırmızılı oyunculara çarparak kornere çıktı.
88. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Orta sahada gerçekleşen karambolde Berat Özdemir'e çarpan meşin yuvarlak Keny'in önünde kaldı. Keny'in ceza sahası dışından bekletmeden kaleye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
Karşılaşma, Bellona Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Öte yandan sarı-kırmızlı ekip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sahaya "Kadınlarla Yükselen Türkiye" yazılı pankartla çıkarken, karşılaşma öncesi Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın da stadyumda görevli kadın görevli ve taraftarlara karanfil dağıttı.
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