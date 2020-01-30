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Spor, Futbol

Kayserispor, Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor'da forma giyen Diego Angelo De Oliveira'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Müzahim Zahid Tüzün   | 30.01.2020
Kayserispor, Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı

Kayseri

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor'da forma giyen Diego Angelo De Oliveira'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine, Kayserispor Kulübü Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve başkan yardımcısı Ali Kaynar katıldı.

Brezilyalı stoper törende, sezon sonuna kadar kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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