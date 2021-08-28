Dolar
8.35
Euro
9.86
Altın
1,817.07
ETH/USDT
3,244.10
BTC/USDT
48,879.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Galatasaray karşısında galibiyete inanıyor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, yarın Galatasaray ile yapacakları maçta iyi mücadele ederek galip geleceklerine inandığını söyledi.

Emre Doğan   | 28.08.2021
Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Galatasaray karşısında galibiyete inanıyor

Istanbul

Deneyimli teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacakları müsabakayla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Çok zor bir maça çıkacaklarının altını çizen Cihat Arslan, "Galatasaray'ın eski futbolcusuyum. Fatih (Terim) hocayla Ümit Milli Takım'da ve Galatasaray'da çalıştık. Sonuçta oynadığınız takım Galatasaray. Sadece bir takım değil. Türkiye'nin en büyük 3 camiasından biri. Çok fazla saygı hak ediyorlar. Sizin de buna yeterli önemi vererek hazırlanmanız gerekiyor. En küçük ayrıntıları bile atlamamanız gereken bir maç. Kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Randers'ı 2-1 mağlup ederek gruplara kaldığı play-off turu rövanşını statta takip ettiğini aktaran Arslan, "Alacağımız bazı kararları ve yapacağımız antrenmanları şekillendirme şansı buldum. Güzel bir akşamdı. Gurur duyduk. Bundan sonra ise rakip olarak yenmenin yollarını arayacağız. Kasımpaşa'yı büyük takımlara karşı hazırlama ve bu takımları yenebilme şifrelerini ortaya dökme zamanı. Kazanma yolunda performans sarf etmek istiyoruz." diye konuştu.

"Karşımızda büyük bir takım var"

Cihat Arslan, Galatasaray'ın hafta içinde maç yapmasının kendileri için avantaj oluşturup oluşturmadığıyla ilgili, "Asla avantaj olarak görmüyorum. Maç oynama alışkanlığı çok daha güzeldir. Avrupa'da takımlar 2-3 günde bir maç oynuyor. Maç oynama alışkanlığı aslında daha tehlikelidir. Her şey daha otomasyona bağlanmıştır. Haftalık periyotta zaman zaman bu tempoyu yakalayamayabilirsiniz. Karşımızda büyük bir takım var. Asla hafife almamak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kasımpaşa'nın köklü bir kulüp olduğunu ve büyük takımları birçok kez mağlup ettiğini hatırlatan Arslan, "Hem taktiksel hem de fiziksel olarak galibiyet için sahada olacağız. Ama oynadığımız bir futbol müsabakası. Bunun arkasında her türlü netice var. Tabii ki kazanan tarafta olmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Annesini de aynı hastalıktan kaybeden sağlık çalışanı aşı sayesinde Kovid-19'u hafif atlattı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı
Trakya'da aşılama oranı yüzde 85'i geçti
ABD istihbaratı: Kovid-19'un biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmıyoruz
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Galatasaray karşısında galibiyete inanıyor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Galatasaray karşısında galibiyete inanıyor

Trabzonspor yarın Giresunspor'a konuk olacak

Göztepe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak

Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürmek istiyor
Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak

Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak
Antalyaspor sezonun ilk galibiyetini aldı

Antalyaspor sezonun ilk galibiyetini aldı