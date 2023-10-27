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Spor, Futbol

Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u mağlup etti

Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

Emrah Altunkaya  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u mağlup etti Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

İlk Yarı

27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Coly'nin pasında ceza sahasına girer girmez şutunu çeken Loshaj'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

32. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte savunmanın uzaklaştırmak istediği top arkaya açıldı. Gomis önüne düşen topu kafa vuruşuyla Fall'a bıraktı. Fall'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0

45. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ndao'nun ortasında arka direkte topa yükselen Muammer'in kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu Omeruo çizgiden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

İkinci Yarı

56. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gomis hemen solundaki Aytaç'ı gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Aytaç Kara meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

72. dakikada Kasımpaşa 3 farklı üstünlük yakaladı. Orta sahada topu uzaklaştırmak isteyen Okan Erdoğan'dan topu kapan Ngoy ceza sahasına kadar ilerledi. Kaleci Jensen ile karşı karşıya kalan Ngoy topu ağlarla buluşturdu: 3-0

76. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sambissa kalecinin yanından topu içeriye gönderdi. Müsait pozisyondaki Emir Kaan Gültekin kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

"Hatalardan moralimiz bozuldu, golleri aradık ancak başaramadık"

İstanbulspor teknik direktör Hakan Yakın, yedikleri hatalı gollerle mağlup olduklarını söyledi.

Hakan Yakın, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Zorlanacağımızı biliyorduk." diyen Yakın, şu ifadeleri kullandı:

"Analizimizi de buna göre iyi yaptık. Kasımpaşa topun arkasında bekledi. İlk yarıda bizim hatamızdan kaynaklı duran toptan golü buldular. İkinci yarı ilk 15 dakika iyi başladık. Ancak yine hatadan ikinci golü yedik. Hatalardan moralimiz bozuldu, golleri aradık ancak başaramadık. İlk yarı iyi oynadık. İkinci yarıda ise risk alınca yenildik."

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