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Spor, Futbol

Karadağlı milli futbolcu Kuc: Kötü başlangıcı değiştirmeyi hedefliyoruz

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında yarın Samsun'da Türkiye ile karşılaşacak Karadağ Milli Takımı'nın oyuncularından Edvin Kuc, Türkiye karşısında kötü başlangıcı değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İlyas Gün  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Karadağlı milli futbolcu Kuc: Kötü başlangıcı değiştirmeyi hedefliyoruz Fotoğraf: Recep Bilek - AA

Samsun

Edvin Kuc, maçın oynanacağı Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, Türkçe "Merhaba" diyerek başladı.

UEFA Uluslar B Ligi'ne kötü başlangıç yaptıklarını hatırlatan Edvin Kuc, "Türk taraftarının ne kadar ateşli olduğunu herkes biliyor. İnşallah yarın stadyum dolu olur, bizim kötü gidişatımızın biteceği bir maç olur. Kötü başlangıcı değiştirmeyi hedefliyoruz. İki maçı kaybettik ama bazı eksikliklerimiz vardı. Yarın Türkiye karşısında güzel sonuç çıkarmayı istiyoruz." diye konuştu.

Edvin Kuc, Türkiye A Milli Takımı'ndaki oyuncuların kalitesini tartışmaya gerek olmadığını belirterek, "Böyle bir atmosferde bazı eksikliklerimize rağmen iyi bir sonuç almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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