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Spor, Futbol

Jose Mourinho, Galatasaray'a 1 milyon 907 bin liralık tazminat davası açtı

Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Kulübüne 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Can Öcal  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Jose Mourinho, Galatasaray'a 1 milyon 907 bin liralık tazminat davası açtı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle kulüp avukatları aracılığıyla Galatasaray Kulübüne 1 milyon 907 bin lira manevi tazminat davası açtığı bildirildi.

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