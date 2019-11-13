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Spor, Futbol

İzlanda Teknik Direktörü Hamren: Türkiye EURO 2020 elemelerinde etkileyici performans gösterdi

İzlanda Teknik Direktörü Hamren, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 eleme grubunda etkileyici bir performans gösterdiğini belirterek, "Zor bir mücadele ama deneyeceğiz ve kazanmak zorundayız." dedi.

Süha Gür   | 13.11.2019
İzlanda Teknik Direktörü Hamren: Türkiye EURO 2020 elemelerinde etkileyici performans gösterdi Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak İzlanda'nın teknik direktörü Erik Hamren, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, kazanmak zorunda oldukları bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.

Karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "İlginç ve zor bir maç olacak. Kazanmayı istiyoruz. Türkiye eleme grubunda etkileyici bir performans gösterdi. Zor bir mücadele ama deneyeceğiz ve kazanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bireysel kalite açısından hep çok iyi futbolculara sahip olduğunu vurgulayan Hamren, "Bu durum bugün de aynı. Bugünkü kadronun en büyük farkı, takım halinde daha iyi hareket eden bir oyuncu grubu olması. Bu beni de etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Arnason: Pes etmiş değiliz

İzlanda Milli Takımı oyuncularından Kari Arnason, gruptan çıkma yolunda işleri zor olmasına karşın pes etmediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin eleme grubunda çok iyi iş çıkardığını aktaran Arnason, şunları kaydetti:

"Türkiye, Fransa karşısında 2 maçtan 4 puan çıkardı. Bu durum bizim işimizi çok zora soktu. Benim umudum, burada bir kutlamaya izin vermemek. Bunun olmaması için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'nin önünde 2 şansı mevcut ama bizim için tek bir olasılık var. Bizim 2 maçı da kazanmaktan başka çaremiz yok. Çok zor olabilir ama kesinlikle pes etmiş değiliz. Çok zor bir atmosfer olacak. Burası çok güzel bir stat. Ancak bunların bir önemi yok. Buraya kazanmaya geldik."

İzlanda Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı

Öte yandan, İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Erik Hamren, futbolcularla kısa süreli bir toplantı yaptı.

Koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

İzlanda'da sakatlığı bulunan Vidar Kjartansson, antrenmanda yer almadı.

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