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Spor, Futbol

İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: Biz üstleri hedefleyen bir ekibiz

İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Biz üstleri hedefleyen bir ekibiz ve bunları da oyuncularımızla paylaştık. O yüzden yolumuza emin adımlarla ilerlediğimiz, böyle bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz." dedi.

Yeter Erdine   | 20.02.2021
İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: Biz üstleri hedefleyen bir ekibiz Fotoğraf: Orhan Yoldaş / AA

Malatya

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Biz üstleri hedefleyen bir ekibiz ve bunları da oyuncularımızla paylaştık. O yüzden yolumuza emin adımlarla ilerlediğimiz, böyle bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz." dedi.

Parlatan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, çok mutlu olduklarını belirterek, "Sonuçta 2-0 ilk devreyi geride kapattığımız bir maçtı. Burada 3-2 galip gelmek bizim adımıza, oyuncularımızın adına, camiamız adına çok çok önemliydi." diye konuştu.

İlk yarıda 2-0 geriye düşmelerine rağmen dominant bir futbol oynadıklarını anlatan Parlatan, şunları kaydetti:

"Genelde bizim üçüncü bölgemizde top bizde kaldı ama burada üretkenlik adına, hücum anlamında eksiklerimiz vardı. Bunu devre arasında hocamızla takımımıza ilettik. Aynı futbolu, aynı cesareti gösterip bir tık daha kaliteyi üstüne koyarak üçüncü bölgede daha çok etkili olmaya çalışarak, neticesinde bir gole ihtiyacımız vardı. Bunu oyuncularımıza ilettik. Ve o golü de bulduk. Bundan sonra oyuncularımız ve biz gerçekten bu maçı çevirebileceğimize inandık. Takdir edersiniz ki 2-0 yenik durumdan Malatya deplasmanından 3-2 galip gelmek bizim adımıza dediğimiz gibi çok çok önemliydi. Biz üstleri hedefleyen bir ekibiz ve bunları da oyuncularımızla paylaştık. O yüzden yolumuza emin adımlarla ilerlediğimiz, böyle bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz."

"Rakibi biz daha çok yorduk"

Bir basın mensubunun, "Son dakikalarda olağanüstü bir performans sergileyen bir Konyaspor vardı. Bundan önceki maçlarda 60 veya 70'inci dakikadan sonra fiziksel anlamda düşen bir takım vardı. Bugün bunu görmedik, bunu neye bağlıyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Parlatan, şu yanıtı verdi:

"İlk önce oyuncularımızın inancına bağlıyorum. Tabii ki burada 2-1'i yakalamamız oyuncuların direncini, inancını arttırdı. Ve ben şuna da bağlıyorum. Maçın genelinde top bizde olduğu için burada tabii rakibi biz daha çok yorduk. Çünkü top sizde olduğu zaman neticesinde topa karşı oynadığınız gibi yorulmuyorsunuz. Bu da bizim maçın sonlarına doğru fiziksel anlamda oyundan düşüşümüze değil de tam tersine bir moral motivasyonla bu topa sahip olma oyunu ile birlikte bu şekil açıklayabileceğimizi düşünüyoruz."

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