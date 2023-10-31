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Spor, Futbol

İstanbulspor, Türkiye Kupası'nda yarın Kepezspor ile karşılaşacak

İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın TFF 3. Lig ekibi Kepezspor'la karşılaşacak.

Hilmi Sever  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
İstanbulspor, Türkiye Kupası'nda yarın Kepezspor ile karşılaşacak

İstanbul

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede hakem Emre Kargın düdük çalacak.

Mücadele tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

İstanbulspor, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. İstanbul ekibi 5 puanla 19. sırada yer alıyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kepezspor ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi ile 14 puan topladı. Bir maçı eksik Kepezspor, 3. sırada bulunuyor.

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