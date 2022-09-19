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Spor, Futbol

İsmail Yüksek, milli takımda kalıcı olmak istiyor

A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez davet edilen Fenerbahçeli oyuncu İsmail Yüksek, aday kadroda yer alarak hayallerini yaşadığını söyledi.

Hilmi Sever   | 19.09.2022
İsmail Yüksek, milli takımda kalıcı olmak istiyor Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İsmail, "Gerçekten çok heyecanlıyım. Tüm profesyonel futbolcuların hayali olan Türk Milli Takımı formasına aday gösterilmek büyük bir gurur. Buraya seçildiğim için çok mutluyum. İnşallah bana güvenenlere bunun karşılığını, en iyi şekilde performansımla sahada veririm. Teknik ekiple tanıştım, konuştum. Güzel karşılama için teşekkür ederim. Onların beklentilerini biliyorum. Ben de potansiyelimle bunun karşılığını vermek istiyorum. Hayallerimin olduğu yerdeyim şu anda. En büyük hayalim burada olmaktı. Bundan sonraki hayalim de burada kalıcı olmak." ifadelerini kullandı.

İsmail, Fenerbahçe'de bu sezonki performansıyla milli takıma geliş sürecinin sorulması üzerine, "Üç aylık süreci anlatmaya çalışırsam kitap yazmış olurum. Benim için ilklerle dolu bir sezon oluyor. Hüznü de mutluluğu da bir arada yaşıyorum. En büyük mutluluk da burada olmak. Hiçbir zaman pes eden bir futbolcu değilim. Hayallerimin peşinde koşuyorum. Şu anda hayallerimi yaşıyorum ve gerçekten çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Genç futbolcu, "Aday kadroya davet edildiğini öğrendiğinde neler hissettin?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Haberi ilk aldığımda kulüpteydim. Telefon geldiğinde inanılmaz şekilde mutlu oldum. Beklemediğim bir haberdi aslında. Bu formaya layık görülmek, buraya çağırılmak gurur verici. Arkadaşlarım da biliyor, yemek masasında yemek yerken titriyordum. Altay falan biliyor bunu. Karşınızda da belli ediyorum bunu. Hala çok mutluyum."

Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarını da değerlendiren İsmail, "Rakipler hakkında konuşmak yanlış olur. Hak etmediğimiz bir ligdeyiz. Şu ana kadar arkadaşlarımız bu grupta durumu buraya getirdiler, lider durumda ve gol yemeden gelmiş durumdayız. Hak etmediğimiz bu ligden bir an önce B Ligi’ne sonra da A Ligi’ne çıkmak istiyoruz. Abilerimiz şu ana kadar gol yemedi ve bundan sonra da biz de buna katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

İsmail, görev yaptığı mevki hakkında ise "Futbol aslında artık mücadele ve güce dayalı bir oyun oldu. Ben eskiden 8 ve 10 numara oynamıştım ve ilk kez bu sene 6 numara oynuyorum. İzlediğim çok oyuncu var. Casemiro, Modric gibi yurt dışındaki yüksek potansiyeli ve değerli oyuncuları izliyorum. Onlardan bir şeyler öğrenmek istiyorum, hocalarımın gösterdiklerini sahada en iyi şekilde uygulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.


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