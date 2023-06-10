Dolar
23.65
Euro
25.44
Altın
1,951.90
ETH/USDT
1,742.50
BTC/USDT
25,857.00
BIST 100
5,653.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

Kübra Kara  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

İstanbul

İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.

Takımları için bol şans dileyen taraftarlar hem şehri gezmek hem de maçı izlemek için İstanbul'a geldiklerini dile getirdi.

Arkadaşları ve oğluyla maçı izlemek için İngiltere'den İstanbul'a geldiğini belirten John Dutson, "Fatih Cami'sine gittik, şimdi Sultanahmet'i ziyaret edeceğiz. Manchester'i destekliyoruz. Takımıma vermek istediğim mesaj 'İnancını koru.' demek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahchester City'i destekleyen Ian Utchrech, "Bu akşam için çok rahat hissediyoruz. Benim tahminim 4-0 yeneriz. 2 gün önce geldik İstanbul'a. Hem şehri geziyoruz hem de maçı izleyeceğiz." dedi.

Inter taraftarlarından Pavlo Riva ise futbolcu Hakan Çalhanoğlu fanı olduğunu, onun formasını giydiğini söyledi.

Riva, "Milano'dan geldik. Bu akşam kazanmak için mücadele edeceğiz. İstanbul'da camileri ziyaret ettik. Dün akşam Sultanahmet'i ziyaret ettik. Önceki gün de farklı tarihi mekanları gezdik. Hakan Çalhanoğlu'nu destekliyoruz." diye konuştu.

Grup olarak İtalyan arkadaşlarıyla dün akşam İstanbul'a gelen Inter taraftarları, Milano'nun en iyi takımının şu an İstanbul'da olduğunu dile getirdi.

Endonezyalı Atio ve Gesra Maro çifti ise Manchester City'i desteklediklerini, 3-0 yenmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Tarihi Yarımada'nın yanı sıra Taksim'de kurulan UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi önünde müzik eşliğinde eğlenen iki rakip takımın taraftarları, birlikte eğlenceli vakitler geçirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim arkamızda dünya devi bir Türkiye Cumhuriyeti var
Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik kısıtlamalar 31 Ağustos'a kadar uzatıldı
Artvin'de yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele devam ediyor
Şanlıurfa'da yurtta kalan depremzedeler konteyner kente geçecek
Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Benzer haberler

TFF Başkanı Büyükekşi: (Şampiyonlar Ligi finali) Ülkemiz ekonomisine 200 milyon dolara yakın döviz girişi oldu

TFF Başkanı Büyükekşi: (Şampiyonlar Ligi finali) Ülkemiz ekonomisine 200 milyon dolara yakın döviz girişi oldu

İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş sayısında rekor

THY yolcuları UEFA Şampiyonlar Ligi finalini gökyüzünde izledi

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Taksim'de kutlandı

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Taksim'de kutlandı
İngiltere ve İskoçya Başbakanları Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi zaferini kutladı

İngiltere ve İskoçya Başbakanları Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi zaferini kutladı
İtalya'da Inter taraftarları, takımlarının Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmesine üzüldü

İtalya'da Inter taraftarları, takımlarının Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmesine üzüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet