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Spor, Futbol

İngiltere Premier Ligi, ev sahibi takım taraftarlarına kapılarını açmaya hazırlanıyor

İngiltere Premier Ligi, kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında belirli limitlerle ev sahibi takım taraftarlarının maçlara alınabileceğini açıkladı.

Abdullah Tevge   | 05.05.2021
İngiltere Premier Ligi, ev sahibi takım taraftarlarına kapılarını açmaya hazırlanıyor

İstanbul

Premier Lig'in resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, uygulamaya ligin son 2 haftasında geçilebileceği ve böylelikle her takımın bir maç seyircisi önünde oynayabileceği kaydedildi.

Buna göre, 18 ve 19 Mayıs'ta oynanacak 37. hafta maçları ile 23 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak son hafta maçlarıyla birlikte, belirlenecek sayıda seyirci stadyumlardaki yerini alabilecek.

Ayrıca açıklamada, deplasman yasağı kararının, kulüplerle yapılan görüşmelerin ardından operasyonel zorluklara karşı alındığı belirtilirken, ev sahibi seyirci sayısının maksimuma çıkarılmak istendiği bildirildi.

Seyircilerin güvenliğinin ön planda tutulacağına değinilen açıklamada, kulüplerin stada giriş ve çıkışlarda belirli planlara sahip olduğu ifade edildi.

Maçlara seyirci alınmasıyla ilgili son kararı verecek olan Birleşik Krallık hükümetinin, 10 Mayıs'a kadar açıklama yapacağı aktarıldı.

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