İkas Eyüpspor Gaziantep FK'yi 3-2 yendi

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, İkas Eyüpspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşti.
İlk yarı
10. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Saiz'in arka direğe ortasına iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
15. dakikada İkas Eyüpspor öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Midtsjo'nün yerden sert ortasına altı pas üzerinde Ahmed Kutucu'nun gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
25. dakikada konuk ekip etkili geldi. Maxim'in pasında penaltı noktası civarında uygun durumda topla buluşan Furkan Soyalp'in yerden şutunda savunmanın müdahale ettiği top direk dibinden kornere çıktı.
28. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Okereke'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Sorescu'nun kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda top filelerle buluştu: 1-1.
42. dakikada İkas Eyüpspor penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Saiz'in bekletmeden pasına hareketlenen Emre Akbaba, altı pasın sağında yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı penaltı atışını kaleci Dioudis kurtardı ancak hakem atışı tekrar ettirdi. 45+1. dakikada bu sefer Thiam'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Dioudis, gole yine izin vermedi.
İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
48. dakikada Saiz'in rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak sol çaprazdan ortasında altıpasın gerisinden Thiam'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
54. dakikada ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin'in şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
65. dakikada İkas Eyüpspor bir kez daha öne geçti. Sağdan Dubois'nın yerden ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Emre Akbaba'nın gelişine şutunda, top filelerle buluştu: 2-1
79. dakikada İkas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Chatzigiovanis, sol kanattan atağa katılan Umut Meraş'a ulaştırdığı topu ceza sahası önünde yine aynı isimden aldı. Chatzigiovanis, yay üzerinden ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda Thiam'ı gördü. Thiam'ın sert şutunda top filelere gitti: 3-1
90+4. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Savunma arkasına Ogün Özçiçek'in attığı uzun topa hareketlenen Emre Taşdemir, ceza sahasına girerken sert şutuyla topu filelerle buluşturdu: 3-2
Karşılaşma, İkas Eyüpspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.