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Spor, Futbol

Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde "Haftanın Enleri" için aday gösterildi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 yendiği karşılaşmada 1 gol 2 asistle oynayan sarı-kırmızılı oyuncu Mauro Icardi, "Haftanın Oyuncusu" için 4 aday arasında yer aldı.

Fatih Erel  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde "Haftanın Enleri" için aday gösterildi

İstanbul

UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Sparta Prag galibiyetinde etkili olan Icardi'nin yanı sıra Karabağ'ın Braga'yı 4-2 yendiği maçta 2 gol 1 asistle galibiyete katkı yapan Abdellah Zoubir, Milan'ın konuk ettiği Rennes'i 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Ruben Loftus-Cheek ve Benfica'nın Toulouse'u 2-1 yendiği maçta 2 gol atan Angel Di Maria da "Haftanın Oyuncusu"na aday gösterildi.

Icardi "Haftanın Golü" için de aday

Icardi'nin 90+1. dakikada takımını 3-2 öne geçirdiği gol de "Haftanın Golü" için aday listeye girdi.

Bu kategoride Eguinaldo'nun Shakhtar Donetsk'e Olimpik Marsilya karşısında 2-2 beraberliği getiren gol ile Rafael Leao'nun Milan'ın Rennes'i 3-0 yendiği maçtaki golü ve Preciado'nun Galatasaray'a karşı kaydettiği gol de adayları arasında bulunuyor.

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