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Spor, Futbol

İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Selçuk Kılıç  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı

Trabzon

Hacıosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk futbolunun adil yönetime ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu anlayışla yola çıktık. TTF Başkanlığı için adayım." dedi.

Hacıosmanoğlu, konuya ilişkin ilerleyen günlerde basın toplantısı düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.

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