Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: Futbolcularımız sonuna kadar onurlu bir mücadele verdi
Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lİg'in son maçında şampiyonluk adayı Galatasaray'a karşı verdikleri mücadeleyle camialarını en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
Istanbul
Tecrübeli teknik adam, ligin 42. ve son hafta maçında Türk Telekom Stadı'nda 3-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Takımlar açısından kolay bir sezon olmadığını aktaran İrfan Buz, "Bu kadar maç trafiğinin olduğu bir sezonda takımlar hem zihinsel hem de fiziksel anlamda çok zorlandı. Bizim açımızdan ligde kalmak çok önemliydi. Göreve geldikten sonra üstüne koyarak form grafiğimizi yükselttik. Son 2 haftada gereken puanları aldık. Son müsabakada camiamızı, armamızı ve formamızı en iyi şekilde temsil etmek bizim görevimizdi. Bunu da en iyi şekilde yaptığımız için mutluyuz." diye konuştu.
Yeni Malatyaspor'u ilk kez Süper Lig'e çıkaran teknik adam olduğunu ve bu sezon zor bir dönemde göreve geldiklerini aktaran Buz, "Takımımız geçen sezon düşmüştü. Bu sezon ligde tuttuk. Benim için inanılmaz mutluluk ve gurur verici bir olay. Hiç kimseye bakmaksızın kendi hedeflerimize ulaştığımız için futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. Özellikle Adem'i tebrik ediyorum. Çok önemli bir figürdü. Takım kaptanım olarak 17 gol attı. Türkiye'de en fazla gol atan yerli futbolcuydu. Futbolcularımız sonuna kadar onurlu bir mücadele verdi. Onlara da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Bu tür şeylerin konuşulması hoş değil"
Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Helenex Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, "Kötü işi kendinden bilir. 'Yok maç satıldı, yok kaç para aldın' diyenler oldu. Protokole girip çıkan insanlar da bunu söyledi. Maalesef o insanların böyle yerlerde işi olmaması gerekiyor. Bu tür şeylerin konuşulması hoş değil." dedi.
Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gevrek, sözlerine küme düşen takımlar için "geçmiş olsun" diyerek başladı.
Sezonun son maçını oynadıklarını hatırlatan Gevrek, "Şampiyon olan Beşiktaş'ı kutluyorum. İlk yarı çok iyiydik, iyi bir futbol oynadık. İkinci yarı aynı şeyi söyleyemem ama sonuçta futbolcularımız mücadelesini verdi. 3-1 yenildik tabii burada gönül isterdi ki en azından 1 puan ile dönelim ama olmadı." ifadelerini kullandı.
Müsabaka öncesinde günlerce şampiyonluk yarışı sebebiyle kendilerine kötü ithamda bulunulduğunu dile getiren Gevrek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yaklaşık 10 günden beri çok farklı şeyler konuşuluyor. Hakikaten futbolseverler olarak bizi üzen şeyler. Sosyal medyada taraftarların konuşmasına çok fazla bir şey demiyoruz ama inanın maalesef ekranların başına çıkıp çok farklı şeyler konuşanlar, futbol içinde olan insanlar bugün Malatyaspor için sağda solda kalkıp '5 yer 6 yer' diyenler oldu. Futbol oynuyorsun yensen bir türlü, yenmesen bir türlü acayip bir durum. Türk futbolunun şeffaf olması lazım. Biz bugün Malatyaspor olarak sahaya hep yaptığımız gibi kazanmak için çıktık. Kötü işi kendinden bilir. 'Yok maç satıldı, yok kaç para aldın' diyenler oldu. Protokole girip çıkan insanlar da bunu söyledi. Maalesef o insanların böyle yerlerde işi olmaması gerekiyor. Bu tür şeylerin konuşulması hoş değil. Şampiyonluklar bugüne kadar böyle mi gelmiş Türkiye'de. Sonuç olarak bugün 3 takımımızın şampiyonluk şansı vardı. Üçüne de çok büyük saygı duyuyoruz ama bizlere de saygı duyulması gerekiyor. Bugüne kadar konuşulan şeylerin sonucunu herkes bugün gördü."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.