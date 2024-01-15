Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Sakaryaspor'u konuk edecek

Mersin
Mersin Stadı'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.
Kupaya 3. eleme turundan dahil olan Hatay ekibi, Sarıyer'i 2-0, sonraki turda da Düzce Cam Düzcespor'u 2-1 yenerek 5. eleme turuna yükselmişti.
Organizasyona 4. eleme turunda katılan Sakaryaspor ise Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.