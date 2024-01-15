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Spor, Futbol

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Sakaryaspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor'u konuk edecek.

Serkan Avci  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Sakaryaspor'u konuk edecek

Mersin

Mersin Stadı'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Kupaya 3. eleme turundan dahil olan Hatay ekibi, Sarıyer'i 2-0, sonraki turda da Düzce Cam Düzcespor'u 2-1 yenerek 5. eleme turuna yükselmişti.

Organizasyona 4. eleme turunda katılan Sakaryaspor ise Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırmıştı.

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