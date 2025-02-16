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Spor, Futbol

Hatayspor: Lamine Diack ve Kerim Alıcı'nın sakatlıkları devam etmektedir

Atakaş Hatayspor, Lamine Diack ve Kerim Alıcı'nın tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Mustafa Ünal Uysal  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Hatayspor: Lamine Diack ve Kerim Alıcı'nın sakatlıkları devam etmektedir Kerim Alıcı

Mersin

Kulübün yazılı açıklamasında Diack ve Kerim Alıcı'nın Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından Lamine Diack'in bel fıtığı kaynaklı, Kerim Alıcı'nın ise ayak bileği bağ yaralanması sebebiyle sakatlıkları devam etmektedir. Sakatlıkları devam eden oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

Hatayspor ile Alanyaspor yarın saat 13.30'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

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